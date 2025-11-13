Helyszíni fotók a szolnoki gyilkosságról: egy fiatal nő az áldozat

Szolnokon, a Hild Viktor utca 12. szám alatti társasházban csütörtökre virradóra szörnyű esemény történt: holtan találtak egy fiatal nőt, akit a gyanú szerint meggyilkoltak. A helyszínt rendőrök lepték el, az egész épületet lezárták – számolt be a szoljon.hu.

A szolnoki gyilkosság helyszíne -Fotó: Szoljon.hu

– Éjszaka egy óra után dörömböltek az ajtón a rendőrök. Arra ébredtem fel, hogy itt vannak. Azt se tudtam, hol vagyok – mondta el a Szoljon.hu-nak egy, a lépcsőházban lakó, névtelenséget kérő asszony. Mint mondta, egy 20 év körüli nő az áldozat, aki pár hónapja, nála nem sokkal idősebb párjával költözött a társasházba. Úgy tudja, a fiú emelhetett kezet a lányra. – A rendőrök kihallgattak mindenkit, aki alattuk és fölöttük lakik. Még most, reggel is tart a helyszínelés – tette hozzá.

A helyszínről készült fotókat itt nézheted meg.