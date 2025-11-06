"Azt akarta, hogy én öljem meg, mert lefeküdtem vele" – brutális gyilkossággal ért véget a féltékenységi dráma

Egy missouri férfit letartóztattak, miután féltékenységből rábeszélte barátnőjét, hogy ölje meg a volt barátját. A 35 éves Cordero T. Cervantest gyilkossággal vádolják. 2022-ben az esküdtszék már vádat emelt ellene bizonyítékok meghamisítása és járműhamisítás miatt, mely vádak a 31 éves Taylor Hawkins halálához kapcsolódnak. Ugyanekkor a 25 éves McKayla C. Archambeau-t is megvádolták gyilkossággal, fegyveres bűncselekménnyel, bizonyítékok meghamisításával és járműhamisítással.

Cordero T. Cervantes (balra) rávette a barátnőjét, hogy ölje meg a volt barátját. A gyilkosság részleteit csak évek alatt tudták tisztázni a nyomozók Fotó: latte County Sheriff's Office

Az incidens Platte Cityben történt, nem messze Missouritól. Archambeau egy telken álló pajtában lőtte le Hawkins-t. A nyomozók hosszú kutatás és kihallgatások után a következőket derítették ki:

Egy szemtanú éppen dobozokat pakolt ki, amikor Cervantes és Hawkins szóváltásba keveredtek, majd eltűntek a pajta mögött, hogy "megbeszéljék a dolgokat". Ekkor a szemtanú hallotta, amint Hawkins felkiált: "Ne, miért csinálod ezt?" – majd nem sokkal később eldördült egy fegyver. Cervantes ezután mosolyogva jelent meg, mire a szemtanú elmenekült.

Féltékenység vezetett a gyilkossághoz

Hawkins és Archambeau mindössze egy héttel az incidens előtt voltak együtt, és Hawkins azt hitte, a nő elhagyja Cervantest, hogy vele legyen. Volt is alapja a reményre, hiszen Cervantes és Archambeau kapcsolata viharos volt. Hol együtt voltak, hol szakítottak.

Cervantes először maga akarta lelőni Hawkinst, de későbbi információk szerint végül a nőre bízta a gyilkosságot.

A pár a gyilkosság után elhagyta Missourit, és Arkansasban fogták el őket. Cervantest akkor még nem találták bűnösnek, ezért szabadlábra helyezték. Archambeau beismerte tettét, de a vallomása nem volt elég a hatóságoknak.

Évek teltek el, mire végül a nő újra vallomást tett:

Azt akarta, hogy én öljem meg Taylort, mert lefeküdtem vele. Cervantes dühös volt, és rávett, hogy öljem meg.

A pár eredeti terve az volt, hogy rávegyék Hawkins-t az öngyilkosságra. Amikor ez befuccsolt, Cervantes annyira dühös lett, hogy addig nézett Archambeau-ra, amíg a nő le nem lőtte a szeretőjét – írja a Law&Crime.