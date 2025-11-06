Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Azt akarta, hogy én öljem meg, mert lefeküdtem vele" – brutális gyilkossággal ért véget a féltékenységi dráma

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 21:15
hűtlenségmanipuláció
A rémtett részleteire csak évekkel később derült fény.
CJA
A szerző cikkei

Egy missouri férfit letartóztattak, miután féltékenységből rábeszélte barátnőjét, hogy ölje meg a volt barátját. A 35 éves Cordero T. Cervantest gyilkossággal vádolják. 2022-ben az esküdtszék már vádat emelt ellene bizonyítékok meghamisítása és járműhamisítás miatt, mely vádak a 31 éves Taylor Hawkins halálához kapcsolódnak. Ugyanekkor a 25 éves McKayla C. Archambeau-t is megvádolták gyilkossággal, fegyveres bűncselekménnyel, bizonyítékok meghamisításával és járműhamisítással.

Cordero T. Cervantes (balra) rávette a barátnőjét, hogy ölje meg a volt barátját. A gyilkosság részleteit csak évek alatt tudták tisztázni a nyomozók
Cordero T. Cervantes (balra) rávette a barátnőjét, hogy ölje meg a volt barátját. A gyilkosság részleteit csak évek alatt tudták tisztázni a nyomozók  Fotó: latte County Sheriff's Office

Az incidens Platte Cityben történt, nem messze Missouritól. Archambeau egy telken álló pajtában lőtte le Hawkins-t. A nyomozók hosszú kutatás és kihallgatások után a következőket derítették ki:

Egy szemtanú éppen dobozokat pakolt ki, amikor Cervantes és Hawkins szóváltásba keveredtek, majd eltűntek a pajta mögött, hogy "megbeszéljék a dolgokat". Ekkor a szemtanú hallotta, amint Hawkins felkiált: "Ne, miért csinálod ezt?" – majd nem sokkal később eldördült egy fegyver. Cervantes ezután mosolyogva jelent meg, mire a szemtanú elmenekült.

Féltékenység vezetett a gyilkossághoz

Hawkins és Archambeau mindössze egy héttel az incidens előtt voltak együtt, és Hawkins azt hitte, a nő elhagyja Cervantest, hogy vele legyen. Volt is alapja a reményre, hiszen Cervantes és Archambeau kapcsolata viharos volt. Hol együtt voltak, hol szakítottak.

Cervantes először maga akarta lelőni Hawkinst, de későbbi információk szerint végül a nőre bízta a gyilkosságot.

A pár a gyilkosság után elhagyta Missourit, és Arkansasban fogták el őket. Cervantest akkor még nem találták bűnösnek, ezért szabadlábra helyezték. Archambeau beismerte tettét, de a vallomása nem volt elég a hatóságoknak.

Évek teltek el, mire végül a nő újra vallomást tett:

Azt akarta, hogy én öljem meg Taylort, mert lefeküdtem vele. Cervantes dühös volt, és rávett, hogy öljem meg.

A pár eredeti terve az volt, hogy rávegyék Hawkins-t az öngyilkosságra. Amikor ez befuccsolt, Cervantes annyira dühös lett, hogy addig nézett Archambeau-ra, amíg a nő le nem lőtte a szeretőjét – írja a Law&Crime.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu