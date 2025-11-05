Új kép érkezett a szentmártonkátai, öt életet követelő vonatbalesetről

Hatan ültek abban a kocsiban, ami vonattal ütközött Szentmártonkátán, egy vasúti átjáróban. A vonatbalesetben öten meghaltak, egy embert sikerült a tűzoltóknak kimenteniük, őt életveszélyes állapotban kórházba szállították.

Hajnali háromig helyszíneltek a vonatbalesetnél Fotó: Bors

Mint arról beszámoltunk, a fénysorompó működött az átjáróban, a sofőr a félsorompó csapórúdját megkerülve hajtott fel a sínekre, ahol oldalról telibe kapta az éppen oda érkező IC-szerelvény. A kedd este 9 után történt balesetben öten a helyszínen életüket vesztették, a hatodik utast még életben sikerült kimenteni a kocsiból, ő életveszélyes állapotban kórházban van.

Szentmártonkáta vonatbaleset

Fotó: MÁV

A szentmártonkátai vonatbalesetnél a rendőrök hajnali három óráig helyszíneltek. Az elsődleges megállapítás szerint az autóvezető hibájából következett be a baleset. A vonaton senki nem sérült meg, a vonatközlekedés reggelre helyreállt.