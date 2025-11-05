Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Új kép érkezett a szentmártonkátai, öt életet követelő vonatbalesetről

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 08:39
Mint arról a Bors beszámolt, öt ember életét követelő vonatbaleset történt Szentmártonkátán.

Hatan ültek abban a kocsiban, ami vonattal ütközött Szentmártonkátán, egy vasúti átjáróban. A vonatbalesetben öten meghaltak, egy embert sikerült a tűzoltóknak kimenteniük, őt életveszélyes állapotban kórházba szállították.

Hajnali háromig helyszíneltek a vonatbalesetnél Fotó: Bors

Mint arról beszámoltunk, a fénysorompó működött az átjáróban, a sofőr a félsorompó csapórúdját megkerülve hajtott fel a sínekre, ahol oldalról telibe kapta az éppen oda érkező IC-szerelvény. A kedd este 9 után történt balesetben öten a helyszínen életüket vesztették, a hatodik utast még életben sikerült kimenteni a kocsiból, ő életveszélyes állapotban kórházban van. 

Fotó: MÁV

A szentmártonkátai vonatbalesetnél a rendőrök hajnali három óráig helyszíneltek. Az elsődleges megállapítás szerint az autóvezető hibájából következett be a baleset. A vonaton senki nem sérült meg, a vonatközlekedés reggelre helyreállt. 

 

