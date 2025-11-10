Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
15 éves karcagi fiút keres a rendőrség: hónapok óta rejtély, hol lehet Tibor

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 16:48 / FRISSÍTÉS: 2025. november 10. 16:49
eltűnt személyeltűnt fiatal személy
A Karcagi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri.
Eltűnt a 15 éves B. Tibor, akit a rendőrség jelenleg is aggódva keres.

Eltűnt a 15 éves B. Tibor
Fotó: Pexels  

A Karcagi Rendőrkapitányság a 16030-157/354/2025. körözésszámon folytat eljárást az eltűnés ügyében. A tinédzser a gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott magáról életjelet.

Ezt tudni az eltűnt tinédzserről:

A kisújszállási fiút utoljára augusztus 8-án látták, azóta nincs róla semmiféle információ. A rendőrség kutatása eddig sajnos nem vezetett eredményre.

B. Tibor 15 éves, 163 cm magas, barna szemű és barna hajú. A fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki Tibor tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as telefonszámot.

Bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon is meg lehet tenni.

 

