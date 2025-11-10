Aggasztó hírek érkeztek: eltűnt egy holland kamaszlány Pápáról

November 10-én hétfőn reggel elindult otthonról, azóta azonban a telefonját sem veszi fel, és senki nem is sejti hol lehet: a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresnek egy eltűnt holland kamaszlányt, akinek Pápán veszett nyoma. A 15 éves Seline kb. 165 cm magas, normál testalkatú, 60 kg testsúlyú, hosszú szőkés-barna hajú, barnás-zöld szemű, valamint fülében és orrában testékszert visel. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
Kérjük, hogy aki az eltűnt holland fiatalt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon
