Több százan lettek rosszul a XIII. kerületben, rengetegen kórházba kerültek - itt a NÉBIH hivatalos válasza

ételmérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 18:26
kórházbeteg
Itt az előrelépés. Azután, hogy több százan lettek rosszul néhány napja ételmérgezés miatt megkezdődtek a találgatások, hogy mi állhat a háttérben. Bár a vizsgálat még nem zárult le, a NÉBIH most elküldte a hivatalos válaszát megkeresésünkre.

Azután, hogy több százan lettek rosszul, valószínűleg ételmérgezés miatt, elkezdődtek a találgatások, hogy mi állhat a tömeges rosszullét hátterében. A NÉBIH most elküldte válaszát szerkesztőségünknek.

Ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében
Ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében
Fotó: margouillat photo /  Shutterstock 

Múlt hét péntek (november 7.-én) közel 500 olyan gyerek lett rosszul, akik XIII. kerületi óvoda vagy iskola jár. 47 eset súlyos volt, ennyien kerültek kórházba. Óriási volt a pánik, nem véletlen: ez pont az a fajta betegség, amire gyakorlatilag nincs kezelés. 

 

A Heim Pál kommunikációs vezetője akkor a Borsnak elárulta: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálatot indított. Hozzátette: "a gyermekkórházak zökkenőmentesen fogadják és látják el a beérkezett gyerekeket. Folyamatosan érkeznek az 1 és 14 év közötti újabb betegek. A kórház dolgozói kikérdezték a gyerekeket, hogy mit ettek, a tojáslevest mindenki mondta, egy tojás alapanyag lehet a probléma ami többféle ételbe is belekerülhetett" - nyilatkozta Mogyorósi Zsuzsanna.

Mi okozhatta a tömeges ételmérgezést?

Akkor még nem lehetett tudni, hogy mi okozhatta a tömeges rosszullétet, a Bors megkeresésére azonban most megérkezett a NÉBIH válasza.  

"A Budapest XIII. kerületében jelentkező halmozott enterális megbetegedések ügyében a hatósági vizsgálatok előrehaladott szakaszban vannak. A hatóságok összehangoltan dolgoznak, jelenleg részeredmények állnak rendelkezésre. Az ellenőrzések minden lehetséges tényezőre kiterjednek: az étel előállítás higiéniai körülményeire, a nyomonkövetésre és a dokumentációra. Ezért a folyamat időigényes. A főzőkonyhákról érkezett ételminták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket, (staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét) de az eredmények összevetése a betegek vizsgálati eredményeivel még folyamatban van. A tálalókonyhákról érkezett ételminták és az esetleges vírusok kimutatásának vizsgálatai is folyamatban vannak. A hivatal minden lehetséges okot megvizsgál. A vizsgálatok lezárását követően az eredményekről azonnal tájékoztatjuk a nyilvánosságot" - írták megkeresésünkre.

Azt is hozzátették, hogy a Veresegyházán és Egerben történt megbetegedések kapcsán is folyamatban vannak a hatósági vizsgálatok.

 

