„Most meghalsz” - Volt élettársa késelte meg az anyát a gyermeke szeme láttára

Rátámadt egy férfi volt élettársára, mikor a nő nem akarta újrakezdeni kapcsolatukat. Végül majdnem halálos kimenetelű lett a merénylet, emberölési kísérlet miatt elítélték a férfit.
A brutális támadásnak a nő kisfia és egy másik gyermek is a szemtanúja volt, a Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi és a nő fél évig éltek együtt a szakítást megelőzően, amikor a nő megelégelte élettársa agresszív viselkedését és elköltözött egy barátnőjéhez a fiával a közös otthonukból.
Mikor a férfi néhány hét elteltével megpróbálta helyrehozni a kapcsolatot, a nő elutasította, ami a férfinak annyira nem tetszett, hogy eszeveszetten felkapott egy konyhakést és a nőre támadt:
Most meghalsz!
- idézi a férfi szavait az Origo.
A bíróság bűnösnek találta a férfit emberölési kísérletben és eltiltotta tíz évre a közügyektől, majd 13 év szabadságvesztésre ítélte. Senki nem elégedett meg a döntéssel, mivel az ügyész súlyosbítást, a védő pedig enyhítést kért, így az ítélet nem jogerős.
