„Most meghalsz” - Volt élettársa késelte meg az anyát a gyermeke szeme láttára

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 14:02
A nő elutasította, a férfi nem bírta feldolgozni ezt. Volt élettársa erre reagálva megkéselte.

Rátámadt egy férfi volt élettársára, mikor a nő nem akarta újrakezdeni kapcsolatukat. Végül majdnem halálos kimenetelű lett a merénylet, emberölési kísérlet miatt elítélték a férfit.

Megkéselte volt élettársát a férfi, mert elutasította őt / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com (Illusztráció)

Volt élettársát késelte meg a feldühödött férfi

A brutális támadásnak a nő kisfia és egy másik gyermek is a szemtanúja volt, a Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi és a nő fél évig éltek együtt a szakítást megelőzően, amikor a nő megelégelte élettársa agresszív viselkedését és elköltözött egy barátnőjéhez a fiával a közös otthonukból.

Mikor a férfi néhány hét elteltével megpróbálta helyrehozni a kapcsolatot, a nő elutasította, ami a férfinak annyira nem tetszett, hogy eszeveszetten felkapott egy konyhakést és a nőre támadt:

Most meghalsz!

- idézi a férfi szavait az Origo.

A bíróság bűnösnek találta a férfit emberölési kísérletben és eltiltotta tíz évre a közügyektől, majd 13 év szabadságvesztésre ítélte. Senki nem elégedett meg a döntéssel, mivel az ügyész súlyosbítást, a védő pedig enyhítést kért, így az ítélet nem jogerős. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
