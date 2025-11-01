Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kitört a pánik: egymásnak ment két repülőgép a vihar sújtotta repülőtéren – videó

repülő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 12:35
balesetUnited Airlines
Szerencsére senki sem sérült meg, de a repülőteret órákra le kellett zárni.
CJA
A szerző cikkei

Két repülőgép ütközött össze péntek este a New York-i LaGuardia repülőtéren. A baleset idején heves vihar tombolt, és a személyzethiány is nehezítette a működést az Egyesült Államok kormányzati leállása miatt.

Két repülőgép ment egymásnak New York-ban
Két repülőgép ment egymásnak New York-ban Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A United Airlines egyik járata éppen visszatért Orlandóból, és a kapujához kanyarodott, amikor nekiütközött egy másik, ugyancsak United-gépnek. A másik repülő éppen a felszállásra várt, hogy megkezdhesse útját Houstonba, és helyben állt a gurulóúton.

Mindannyian éreztünk egy kisebb rázkódást, miközben a kifutó felé haladtunk, de csak akkor tudtuk meg, hogy egy másik gép jött nekünk, amikor a kapitány közölte

- mondta az egyik utas.

A repülőgép órákig nem szállt fel

Mindkét gépet vissza kellett vontatni, az utasokat pedig átszállították más járatokra. Személyi sérülés nem történt. A két repülőn összesen 328 utas és 15 fős személyzet tartózkodott.

A houstoni járat már eleve 90 perces késéssel indult, a baleset miatt pedig további késések halmozódtak fel. A LaGuardia repülőtér a heves szél és a vihar miatt órákon át korlátozta a forgalmat. Míg normál esetben átlagosan 15 perces késések fordulnak elő, most egyes járatok akár öt órát is várakoztak.

A hatóságok jelenleg vizsgálják, keletkezett-e kár a gépekben az ütközés során - írja a New York Post.

 

