Kályhában és gyerekágyban rejtegette a drogot a 31 éves férfi - nem kegyelmeztek a rendőrök

A mezőkövesdi rendőrök november 20-án egy 31 éves sályi férfi otthonában tartottak kutatást.

Kis címletekben tartott több mint 30 ezer forintot foglaltak le a rendőrök Fotó: police.hu

A rendőrség beszámolója szerint a ház tulajdonosa észlelte a rendőrök érkezését és egy gyerekágyba rejtette, illetve egy működő kályha tűzterébe dobta az alufóliába csomagolt kábítószert. Az egyenruhások megakadályozták, hogy a pakkokba adagolt, fehér színű, kristályos anyag elégjen, valamint az ágyban is megtalálták a tiltott szert. A nyomozók a kábítószert, illetve kis címletekben tartott több mint 30 ezer forintot lefoglalták. A férfit elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a kapitányságon.

Gyerekágyba rejtette a kábítószert a 31 éves férfi Fotó: police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz - írja a police.hu.

Működő kályha tűzterébe dobta az alufóliába csomagolt drogot Fotó: police.hu

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!