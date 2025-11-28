Kályhában és gyerekágyban rejtegette a drogot a 31 éves férfi - nem kegyelmeztek a rendőrök

A mezőkövesdi rendőrök november 20-án egy 31 éves sályi férfi otthonában tartottak kutatást.
A rendőrség beszámolója szerint a ház tulajdonosa észlelte a rendőrök érkezését és egy gyerekágyba rejtette, illetve egy működő kályha tűzterébe dobta az alufóliába csomagolt kábítószert. Az egyenruhások megakadályozták, hogy a pakkokba adagolt, fehér színű, kristályos anyag elégjen, valamint az ágyban is megtalálták a tiltott szert. A nyomozók a kábítószert, illetve kis címletekben tartott több mint 30 ezer forintot lefoglalták. A férfit elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a kapitányságon.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz - írja a police.hu.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
