Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai helyszíni fotók érkeztek az éjjeli kettős halálos balesetről

Tápiógyörsz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 08:40
Újszilvásbaleset
Szinte semmi sem maradt a balesetben érintett autóból.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors beszámolt, fának hajtott egy autó a 3121-es úton, Újszilvás és Tápiógyörgye között. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem vasárnap éjjel az MTI-vel.

Fotó: Donka Ferenc

Az autóban összesen hárman utaztak. A nagykátai hivatásos és a tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, a másik két ember életét már nem sikerült megmenteni - közölték az MTI megkeresésére. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

Fotó: Donka Ferenc

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu