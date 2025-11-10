Drámai helyszíni fotók érkeztek az éjjeli kettős halálos balesetről

Mint arról korábban a Bors beszámolt, fának hajtott egy autó a 3121-es úton, Újszilvás és Tápiógyörgye között. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem vasárnap éjjel az MTI-vel.
Az autóban összesen hárman utaztak. A nagykátai hivatásos és a tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, a másik két ember életét már nem sikerült megmenteni - közölték az MTI megkeresésére. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.
