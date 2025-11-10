Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Teljes útzár, több halott: szörnyű baleset történt, amíg aludtál!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 06:40
A mentők éjnek évadján is tették a dolgukat. Három ember élete volt a kezükben.
Fának hajtott egy autó a 3121-es úton, Újszilvás és Tápiógyörgye között. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem vasárnap éjjel az MTI-vel.

Az autóban összesen hárman utaztak. A nagykátai hivatásos és a tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, a másik két ember életét már nem sikerült megmenteni - közölték az MTI megkeresésére. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

