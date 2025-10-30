Nem tanult semmiből: rendőrök keltették a 26 éves drogdílert

A karcagi rendőrök a Tisza MEKTO beavatkozóival közösen, október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak - közölte a rendőrség.

Elfogták a dílert a rendőrök / Fotó: Police

A gyanú szerint a 26 éves férfi ugyanilyen bűnös tevékenysége miatt több hónapot töltött letartóztatásban, majd szabadulását követően tovább folytatta a kereskedelmet. A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

Az elfogására irányuló rendőri akcióról vidófelvételt is közzétettek, amiből kiderült, hogy a hivatásosok ébresztették a fiatal dílert. Íme: