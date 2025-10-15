Anya és fia drogbiznisze bukott le Kékcsén - milliókat és aranyat találtak náluk a rendőrök

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Osztállyal együttműködve csaptak le Kékcsén egy családi drogbizniszre.
A gyanú szerint a 62 éves nő és 39 éves fia rendszeresen drogot árult a környék lakóinak, amiből megélhetésüket is finanszírozták. A házkutatás során a rendőrök kábítószert, arany ékszereket és több millió forint készpénzt foglaltak le.
A kékcsei anya és fia ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával indult eljárás. A nyomozók őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat - közölte a rendőrség.
