14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Legalább 32 ember meghalt egy bányabalesetben: a mentőcsapatok még most is keresik a túlélőket

bánya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 15:55
halálos áldozatbalesetKongói Demokratikus Köztársaság
Fegyverek dördültek, majd összeomlott egy saját kezűleg épített híd egy kongói kobaltbányában. A balesetben legalább 32 illegális bányász vesztette életét.

A mentőcsapatok keresik a túlélőket, miután összeomlott egy bányahíd a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely során legalább 32 ember vesztette életét.

Több áldozatot is követelt a bányabaleset.
Több áldozatot is követelt a bányabaleset Fotó:  Unsplash  

Illegális bányászok rohamozták meg az instabil bányahidat

A jelentések szerint az illegális bányászok erőszakkal hatoltak be szombaton a déli Kalando bányába, annak ellenére, hogy a belépés tilos volt. A kobaltbányát őrző katonai személyzet állítólag tüzet nyitott, ami miatt a híd összeomlott, miután a pánikba esett bányászok megrohamozták azt.

Roy Kaumba Mayonde, helyi tisztviselő tragédiának nevezte a Lualaba tartományban történt esetet, hozzátéve, hogy a kongói bányavállalatok gyakran esnek áldozatul az illegális bányászok által végrehajtott ilyen típusú betöréseknek. A jelentések szerint a bányászok maguk építették a hidat, azonban az instabil szerkezet nem volt képes elbírni azt a tömeget, amely sietősen próbált átkelni rajta.

Egy nyilatkozatában a kongói hatóságok arra szólították fel az illegális bányászokat, hogy éljenek a kormány mezőgazdasági vállalkozói képzési ajánlatával, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Az efféle balesetek nem számítanak ritkának a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol körülbelül 1,5-2 millió ember dolgozik a szabályozatlan bányákban, amelyek a globális réz-, kobalt- és egyéb ásványianyag-keresletet szolgálják ki. A kobalt kitermelése hosszú ideje botrányoktól terhelt, beleértve a gyermekmunkát, az emberi jogi visszaéléseket és a korrupciót - írta a BBC.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu