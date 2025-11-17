Legalább 32 ember meghalt egy bányabalesetben: a mentőcsapatok még most is keresik a túlélőket

A mentőcsapatok keresik a túlélőket, miután összeomlott egy bányahíd a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely során legalább 32 ember vesztette életét.

Több áldozatot is követelt a bányabaleset Fotó: Unsplash

Illegális bányászok rohamozták meg az instabil bányahidat

A jelentések szerint az illegális bányászok erőszakkal hatoltak be szombaton a déli Kalando bányába, annak ellenére, hogy a belépés tilos volt. A kobaltbányát őrző katonai személyzet állítólag tüzet nyitott, ami miatt a híd összeomlott, miután a pánikba esett bányászok megrohamozták azt.

Roy Kaumba Mayonde, helyi tisztviselő tragédiának nevezte a Lualaba tartományban történt esetet, hozzátéve, hogy a kongói bányavállalatok gyakran esnek áldozatul az illegális bányászok által végrehajtott ilyen típusú betöréseknek. A jelentések szerint a bányászok maguk építették a hidat, azonban az instabil szerkezet nem volt képes elbírni azt a tömeget, amely sietősen próbált átkelni rajta.

Egy nyilatkozatában a kongói hatóságok arra szólították fel az illegális bányászokat, hogy éljenek a kormány mezőgazdasági vállalkozói képzési ajánlatával, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Az efféle balesetek nem számítanak ritkának a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol körülbelül 1,5-2 millió ember dolgozik a szabályozatlan bányákban, amelyek a globális réz-, kobalt- és egyéb ásványianyag-keresletet szolgálják ki. A kobalt kitermelése hosszú ideje botrányoktól terhelt, beleértve a gyermekmunkát, az emberi jogi visszaéléseket és a korrupciót - írta a BBC.