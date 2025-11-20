Olyat ütött, hogy elterült: döbbenetes videó, ezt tette a biztonsági őr Budapesten

Biztonsági kamerák rögzítették, ahogy Budapest bulinegyedében bántalmaznak egy külföldi férfit.
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy biztonsági őr ellen, miután a VII. kerületben nekiment egy belga turistának.
A vádirat szerint a vendéglátóhely biztonsági embere szóváltásba keveredett az épp Magyarországon tartózkodó férfival. A 2024. május 2-án készült felvételeken az látszik, ahogy a helyi alkalmazott nekiront a turistának, majd a falhoz szorítva bántalmazza.
Információk szerint bár a belga férfi ittas volt, nem tanúsított agresszív viselkedést - ezt a videó is megerősíti. A biztonsági őr ennek ellenére meglökte, majd megragadta és az úttest túloldalán lévő falhoz szorította, végül pedig akkorát ütött, hogy a férfi eszméletlenül a földre zuhant.
A vádlott ezután a munkahelye öltözőjébe menekült, átöltözött, majd távozott, miközben a járókelők mentőt hívtak a sérült férfihoz.
A rendőrök másnap elfogták a támadót, akit életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolnak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és az őrző-védő foglalkozástól való eltiltást indítványozott vele szemben - írja az Ügyészség, ahol a megrázó felvétel is megtekinthető.
