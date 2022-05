Életveszély a budapesti bulinegyed közepén: Valakinek az életébe is kerülhet ez a nemtörődömség

A népszerű erzsébetvárosi bulinegyed egyik foghíjas telkén félbehagyott építkezés nyomai találhatók. A hevenyészett mobilkerítés jó ideje kidőlt, néhol pedig teljesen hiányzik így a girbegurba járdáról könnyen a másfél méterrel lejjebb lévő, gazos, szemetes telekre zuhanhat az arra járó, ami akár tragédiával is végződhet. A helyiek már több nyilvános csoportban is szóvá tették a veszélyes útszakaszt, és járókelőknek is megvan a véleményük a világháborús tankcsapdákat idéző helyről.

Nem értem, hogy miért nem foglalkoznak ezzel. Valakinek az életébe is kerülhet ez a nemtörődömség – mondta a Metropolnak egy 63 éves helyi lakos, Szentandrássy Zsolt. – Minél előbb megoldást kéne találni arra, hogy ezt a balesetveszélyes részt megcsinálják a szakemberek. Itt a bulinegyed környékén ha esetleg egy kicsit „el van szédülve” az illető, megcsúszik, beleesik, és ott van a nagy baj.

Gyakran szoktunk erre járni, és különösen sötétedés után ezen a szakaszon inkább átmegyünk az út túloldalára, mert egyáltalán nem tűnik biztonságosnak ez a szakadék – számolt be egy három fiatalból álló társaság egyik tagja.

Az önkormányzat sorra lepattintja a panaszosokat

Egy helyi lakos nyílt levél formájában kívánta felhívni az önkormányzat figyelmét az életveszélyes útszakaszra, levelére azonban még nem kapott érdemi választ. „Az erre járók naponta élvezhetik az egyre szaporodó szemét látványát, a ki-be dőlő kerítést, amely most kifejezetten balesetveszélyessé vált, különösen, ha azt vesszük, hogy minden oldalon szórakozóhelyek közt található. A kivilágítatlan részen, ahol a járda is egyenetlen, bárki könnyen bezuhanhat a telekre most, hogy nem védi a gyalogosokat semmi” - hívta fel a figyelmet a „turistacsapda” veszélyeire Ildikó az egyik erzsébetvárosi Facebook-csoportban. Többen bejelentették már az életveszélye útszakaszt a VII. kerületi Főépítészi és Vagyongazdálkodasi Irodának, a Városüzemeltetési irodának, de Niedermüller Péter polgármester hivatalai mindenkit lepattintottak: ők „nem illetékesek” az ügyben. Érdekes módon egyedül Soproni Tamás, a szomszédos Terézváros polgármestere szólt hozzá a témához: ő azt javasolta, forduljanak a lakók az illetékes kormányhivatalhoz.

Eredetileg is a turistáké lett volna a hely, csak máshogy

A Klauzál utca 17. számú telek a helyiek visszaemlékezése szerint legalább a 70-es évek óta üresen áll. 2010-ben egy 173 fő befogadására alkalmas, autóliftes, háromszintes mélygarázzsal ellátott belvárosi szállodát terveztek építeni a foghíjra, amely a néhány napot a fővárosban töltő, repülővel érkező turistákat szolgálta volna ki. Az ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondást egyébként 2008-ban Hunvald György, akkori VII. kerületi polgármester írta alá, akit 2009-ben az „erzsébetvárosi ingatlanpanamaként” elhíresült több száz milliós, fiktív szerződésekkel, hivatali vesztegetéssel, hűtlen kezeléssel és magánokirat-hamisítással tarkított csalási ügyben letartóztattak, majd végül 2020-ban mindössze egy év szabadságvesztésre ítéltek. A szálloda a látványos tervek ellenére végül nem épült meg. Később egy parkolási cég tulajdonába került a telek, és 2018-ig őrzött autóparkolóként funkcionált, amelyen rövid ideig működött egy Kandalló kert nevű nyári terasz, illetve egy részét a szomszédos Füge udvar is használta. 2019-ben nagyszabású építkezésbe kezdtek a telken, ami azonban az alapozás után félbemaradt, így jött létre a foghíjban a mostani gödör. A 843 m2-es telek hirdetése – egy 67 szobás hotel építésére jogosító, érvényes építési engedély kíséretében – 1,45 milliárd forintos áron még most is megtalálható az ingatlan.com archívumában. A hasznosítása úgy tűnik, nincs napirenden, a hozzászólások szerint sem az erzsébetvárosi önkormányzat, sem a jelenlegi tulajdonos nem érzi kötelességének a veszélyes útszakasz megszüntetését.