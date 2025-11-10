Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kis híján életet követelt a horrorbaleset Bánknál: fácán miatt csapódtak egybe

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:50
Bánkkarambol
Fácán miatt történt kis híján tragédia. Két autó csapódott egymásba Bánk közelében.

Rendkívül súlyos balesethez riasztották a mentőket Bánkhoz. A karambol azt követően következett be, hogy az egyik sofőr meglátott az úton egy fácánt és félrerántotta a kormányt. Ezzel azonban belecsapódott a szemből érkező járműbe. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az egyik kocsiból az arra járóknak kellett kiszabadítaniuk a benne ülőknek. A helyszínre négy mentőegység érkezett. A balesetben összesen hárman sérültek meg, egy nőt még a helyszínen újra kellett éleszteni – adta hírül a Tények.

Súlyos baleset történt Bánknál, egy nő majdnem meghalt a helyszínen
Súlyos baleset történt Bánknál, egy nő majdnem meghalt a helyszínen  Fotó: TV2

A vasárnap délelőtti félfrontális karambolt követően roncsdarabok hevertek mindenütt: a Debrecen felé tartó kocsi sofőrje megijedt, ezért rántotta el a kormányt. Átcsúszott a szembesávba, ahol egy szabályosan közlekedő autó jött szembe. A vétkes sofőr járműve még meg is pördült. A másik métereken át tolta maga előtt.

Videón a bánki baleset:

