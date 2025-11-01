Baleset miatt több mint 10 kilométeres a torlódás az M3-ason

Baleset miatt több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán szombat délelőtt, mert Bag és Kerekharaszt között három jármű összeütközött - közölte az Útinform a honlapján.
A 44-es kilométernél a leállósávon engedik a forgalmat, a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet
- írták.
Azt javasolják, hogy aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat, vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő-Valkó-Tura-Hatvan útvonalon kerüljön.
