Hátborzongató baleset történt a Bükkben, nem sokon múlott a tragédia

Rémisztő közúti baleset történt a 2505-ös főút 32. kilométerszelvényében, a Pénzpataki vadászház előtti útszakaszon, csütörtök este. A Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a rendőrség Tevékenység-irányítási Központja 18:50-kor kérte a szolgálatban lévő polgárőrök segítségét, ahol a helyszínbiztosításhoz volt szükség a polgárőri közreműködésére - írja a Heol.
A helyszínre elsőként kiérkező polgárőrök tájékozódtak, majd megállapították, hogy személyi sérülés ugyan nem történt, viszont a balesetet szenvedett személygépkocsi pont olyan helyre sodródott ki, ahonnan autó-daru nélkül nem tudott az útra visszatérni.
A Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület Facebook-oldalán osztották meg, hogy a polgárőrök jelzőőri feladatot ellátva biztosították a rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt a közlekedők és a mentésben résztvevők biztonsága érdekében. A sérült jármű elszállítását követően folytatták szolgálatukat.
