Látta valaki? Már egy hónapja nem találják az eltűnt, 17 éves fiút

A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy felkutassák az eltűnt, 17 éves fiút.

A dombóvári rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy felkutassák az eltűnt fiatal fiút / Fotó: Gé / MW

A dombóvári rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút

A Dombóvári Rendőrkapitányságon 17030-157/287/2025. körözési számon eljárást folytatnak S. Ervin eltűnése kapcsán – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Teol.hu információi szerint a 17 éves fiú, aki a kapospulai gyermekotthon lakója október 16-án engedéllyel távozott, azonban oda a meghatározott időre nem tért vissza.

Tartózkodási helye azóta ismeretlen, életjelet nem ad magáról. S. Ervin vékony testalkatú, barna hajú, barna szemű.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.