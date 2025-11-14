Látta valaki? Már egy hónapja nem találják az eltűnt, 17 éves fiút

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 10:25
A fiú egy hónapja engedéllyel hagyta el a gyermekotthont, azóta nem tért vissza. A dombóvári rendőrség most a lakossághoz fordult segítségért.

A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy felkutassák az eltűnt, 17 éves fiút. 

A dombóvári rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy felkutassák az eltűnt fiatal fiút / Fotó: Gé / MW
A dombóvári rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy felkutassák az eltűnt fiatal fiút / Fotó: Gé / MW

A dombóvári rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút

A Dombóvári Rendőrkapitányságon 17030-157/287/2025. körözési számon eljárást folytatnak S. Ervin eltűnése kapcsán – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.  

A Teol.hu információi szerint a 17 éves fiú, aki a kapospulai gyermekotthon lakója október 16-án engedéllyel távozott, azonban oda a meghatározott időre nem tért vissza. 

Tartózkodási helye azóta ismeretlen, életjelet nem ad magáról. S. Ervin vékony testalkatú, barna hajú, barna szemű. 

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. 

 

