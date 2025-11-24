Mentőhelikopter landolt az úton: halálos baleset történt Aszódnál

Két autó karambolozott Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében hétfőn délután. A járművek egymástól mintegy hatvan-hetven méterre álltak meg. Mindkettőbe beszorult egy-egy ember. Őket a műszaki mentést végző gödöllői és aszódi hivatásos tűzoltók szabadítják ki. A helyszínen vannak a mentők is - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt. (Képünk illusztráció)

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A gödöllői és aszódi hivatásos tűzoltók kiszabadították, kiemelték és átadták a mentőknek azt a két embert, aki beszorult az autójába. A rajok feszítővágót is használtak a beavatkozás során. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol tejes szélességében lezárták az utat.

Váraljai Anita, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, a vétlen jármű utasa meghalt.