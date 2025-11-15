15 éves lány tűnt el nyomtalanul a XV. kerületből, látta valaki?

A Police.hu közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/466/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. Zoé ügyében. A 15 éves lány 2025. november 17-én XV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt lányt keres a rendőrség / Illusztráció: Gé / MW

A rendőrség információi szerint P. Zoé körülbelül 170 centiméter magas, kék szemű és hosszú, vállig érő haja van.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az eltűnt lányról – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.