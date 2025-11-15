14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
15 éves lány tűnt el nyomtalanul a XV. kerületből, látta valaki?

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 10:13
rendőrségkeresés
A rendőrség a lakosság segítségét kéri a lány megtalálásához.

A Police.hu közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/466/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. Zoé ügyében. A 15 éves lány 2025. november 17-én XV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.

eltűnt
Eltűnt lányt keres a rendőrség / Illusztráció: Gé / MW

A rendőrség információi szerint P. Zoé körülbelül 170 centiméter magas, kék szemű és hosszú, vállig érő haja van.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az eltűnt lányról – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
