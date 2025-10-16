Rendkívüli bejelentés: tűzgolyóként robbant fel a vezérigazgató autója, gyermekei gyászolják

Az Aviva egykori vezérigazgatója, David Barral életét vesztette, miután Aston Martinja letért az útról és fának csapódott, ami aztán „tűzgolyóként” robbant fel. A 63 éves üzletember West Yorkshire-ben, Wetherby közelében halt meg.
Családja közleményben emlékezett meg róla:
Teljesen összetörtünk a legcsodálatosabb ember elvesztése miatt. Nyugodj békében, David – mindannyiunknak rettenetesen hiányozni fogsz, és örökké a szívünkben maradsz. Szeretünk.
A baleset kedden délután 2 óra után történt, amint Barral egy szürke Aston Martin DBX SUV-t vezetett az A58-as Leeds Roadon, Bardsey és Collingham között. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, és tanúkat keres, akik láthatták az ütközést vagy az autót a baleset előtt.
David Barral 1999 és 2015 között töltött be vezető pozíciót az Aviva Life and Pensions cégnél, és 2011-ben lett az Aviva UK & Ireland vezérigazgatója. Később a Virgin Wines és az Embark Group elnökeként, valamint az LV= biztosító független igazgatójaként dolgozott. Pályafutását fiatalon, az Abbey Life ügynökeként kezdte, amiről korábban így nyilatkozott:
Kemény munka volt, 18 évesen talán túl fiatal is voltam hozzá. De a harmadik havi fizetésemből vettem a feleségem jegygyűrűjét.
Később a Guardian Royal Exchange kárügyintézőjeként dolgozott, majd három évig vezette az Andrew Yule Insurance brókercéget. Egy korábbi interjúban azt mondta:
Az életcélom, hogy a lehető legjobb legyek, és lássam, hogy a gyerekeim egészségesek, boldogok és adósságmentesek.
Háromgyermekes édesapaként Harrogate-ben (Észak-Yorkshire) élt családjával egy négy hálószobás házban - írja a Daily Mail. Barral Skóciában, East Kilbride-ben született, South Lanarkshire megyében. A halálhíre után számos ismerőse és kollégája fejezte ki részvétét a közösségi médiában:
„Nyugodj békében, kedves ember voltál. Részvétem a családnak.”
„Többször találkoztam vele, amikor az Aviva egyik beszállítójánál dolgoztam. Mindig kedves volt és figyelmes.”
