Tömegkarambol a magyar főúton, nagyon nagy a baj

Három autó ütközött össze Sárkeresztesen, a 81-es főúton, a baleset teljes felfordulást okozott.
A baleset a főút belterületén, a 9-es és 10-es kilométerszelvény között, a benzinkút közelében történt.
A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az érintett járműveket. Mindhárom autóban csak a vezető tartózkodott, közülük egy személyhez mentőt kellett hívni.
A járművek és a baleset következményei jelenleg akadályozzák a főúti forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.
