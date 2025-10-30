Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tömegkarambol a magyar főúton, nagyon nagy a baj

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 09:50
hármas karambolbaleset
A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek.
CJA
A szerző cikkei

Három autó ütközött össze Sárkeresztesen, a 81-es főúton, a baleset teljes felfordulást okozott.

Brutális baleset történt a 81-es főúton
Brutális baleset történt a 81-es főúton Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A baleset a főút belterületén, a 9-es és 10-es kilométerszelvény között, a benzinkút közelében történt.

A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az érintett járműveket. Mindhárom autóban csak a vezető tartózkodott, közülük egy személyhez mentőt kellett hívni.

A járművek és a baleset következményei jelenleg akadályozzák a főúti forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.

 

