Rettenet a Bogádi úton, brutális tömegbalesetről jött hír

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 18:32 / FRISSÍTÉS: 2025. október 06. 18:34
Négy kocsi karambolozott Pécsen. Már mentenek a tömegbaleset helyszínén
Tömegbaleset történt, négy gépkocsi karambolozott Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél. Csak egy jármű áramtalanítására lesz szükség, amelyet a város hivatásos tűzoltói végeznek el. A balesethez a mentők is kiérkeztek az egység mellett - írja a Katasztrófavédelem.

Tömegbalesetnél mentenek
Tömegbalesethez rohantak a mentők
Fotó: Gé

Nem ez ma az első tömegbaleset

Mint azt megírtuk, hat kocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.

 

