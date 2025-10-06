Rettenet a Bogádi úton, brutális tömegbalesetről jött hír

Tömegbaleset történt, négy gépkocsi karambolozott Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél. Csak egy jármű áramtalanítására lesz szükség, amelyet a város hivatásos tűzoltói végeznek el. A balesethez a mentők is kiérkeztek az egység mellett - írja a Katasztrófavédelem.

Tömegbalesethez rohantak a mentők

Fotó: Gé

Nem ez ma az első tömegbaleset

Mint azt megírtuk, hat kocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.