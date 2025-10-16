Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Elkerülhetetlen volt a Titan tragédiája? Megdöbbentő jelentés szivárgott ki

Titanic
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 15:22
OceanGateTitantengeralattjáró
A Titan tengeralattjáró tragédiája egy sor súlyos mérnöki hiba és biztonsági mulasztás következménye. Az OceanGate által fejlesztett jármű a Titanic roncsaihoz tartó merülés közben omlott össze, öt ember életét követelve.

Az OceanGate Titan tengeralattjárójának katasztrófája megrázta az egész világot. Egyszerű merülést terveztek, de már a kezdetektől számos hibával volt tele a gépezet.

Az OceanGate Titan tengeralattjárója rossz tervezés miatt szenvedte el a katasztrófát
Az OceanGate Titan tengeralattjárója rossz tervezés miatt szenvedte el a katasztrófát / Fotó: Facebook/OceanGate Expeditions/ C_LP_2018/Becky Schott

Az OceanGate tervezője számos hibát söpört félre a Titan esetében

Az OceanGate Titan nevű tengeralattjárója a Titanic roncsához vezető út során a gyenge mérnöki tervezés és az elmaradt biztonsági tesztek miatt omlott össze – derül ki az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) hivatalos jelentéséből. A Titan 2023 júniusában semmisült meg, amikor a fedélzeten tartózkodó öt ember – köztük az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush – életét vesztette - írja a BBC.

A jelentés szerint a tengeralattjáró tervezési folyamata „elégtelen” volt, így a jármű nem felelt meg az erősségi és tartóssági követelményeknek. Az NTSB megállapította, hogy a cég nem végezte el a szükséges nyomás- és biztonsági teszteket, ezért nem tudta, mekkora terhelést bír el a jármű, és nem vette észre a szerkezeti sérüléseket, amelyek miatt nem lett volna szabad útnak indítani. A Titan az Atlanti-óceán északi részén tűnt el, miközben a Titanic roncsát próbálta elérni – a helyszín mintegy 600 kilométerre fekszik a kanadai Newfoundland partjaitól.

Korábban az amerikai parti őrség is közzétett egy súlyosan elmarasztaló jelentést, amely szerint az eset megelőzhető lett volna, és élesen bírálta az OceanGate alapvetően hibás biztonsági gyakorlatát. A végzetes merülést maga Stockton Rush irányította. Az utasok között volt Paul-Henri Nargeolet mélytengeri felfedező, valamint a pakisztáni üzletember, Shahzada Dawood és 19 éves fia, Suleman, továbbá a brit milliárdos Hamish Harding. Mindannyian 250 ezer dollárt fizettek a részvételért.

A 6,7 méter hosszú Titan karbonszálas testtel és titánból készült kupolákkal készült. Ez a második verziója volt a járműnek, mivel az elsőt az OceanGate már a tesztek után alkalmatlannak nyilvánította. A Titan 3 363 méteres mélységben omlott össze, a Titanic roncsai pedig 3 880 méteren találhatók.

Az NTSB vizsgálata szerint az OceanGate-nél komoly problémák voltak a biztonsági intézkedésekkel: egy volt műszaki igazgató és egy szerelő arról számoltak be, hogy a vállalatnál figyelmen kívül hagyták a biztonsági és tervezési kifogásokat. Egy technikus külön aggályát fejezte ki amiatt, hogy az OceanGate fizető ügyfeleket küldetés-specialistáknak nevezett, így próbálta kikerülni a szabályozás betartását. Az amerikai törvények szerint ugyanis tilos kísérleti tengeralattjáróval fizető utasokat szállítani. A technikus elmondása szerint figyelmeztette Rush-t: „Nem nevezheted át az utasokat csak azért, mert fizetnek neked.” Rush erre állítólag így reagált: „Ha a parti őrség akadékoskodik, veszek magamnak egy kongresszusi képviselőt, és elintézem.”

Az OceanGate az eset után végleg beszüntette működését.

Az NTSB zárójelentése szerint a tragédiához az is hozzájárult, hogy sem az amerikai, sem a nemzetközi irányelvek nem voltak elég szigorúak, így az OceanGate eltérhetett az iparági szabványoktól. A testület javasolta, hogy az amerikai parti őrség indítson átfogó vizsgálatot a személyszállításra tervezett eszközök minősítési rendszeréről, és szükség esetén módosítsa a vonatkozó szabályozást, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
