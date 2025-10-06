Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Két tinédzsert gázolt halálra egy 17 éves fiú – felnőttként is bíróság elé állhat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 15:00
A fiú hatalmas sebességgel hajtott az elektromos biciklibe, amin a lányok utaztak. A tinédzser felnőttként sem ússza meg a méltó büntetését.

Két tinédzser lány haláláért kell felelnie egy 17 éves fiúnak, miután szándékosan beléjük hajtott. 40 km/h helyett 110 km/h sebességgel hajtott. Egyikük távoltartási végzést is kért a gyilkos fiú ellen.

A tinédzser fiúnak felelnie kell tetteiért, akár felnőttként is

Tinédzserként gyilkolt, felnőttként felel érte

Egy New Jersey-i tinédzser akár felnőttként is felelhet tettéért, miután szándékosan elütött két 17 éves lányt elektromos biciklijükön – állítják a hatóságok. A tragikus baleset szeptember 29-én történt Cranfordban, az áldozatok Maria Niotis és Isabella Salas voltak. A 17 éves sofőrt hétfőn tartóztatták le, két rendbeli gyilkossággal gyanúsítva. A beszámolók szerint a fiú mintegy 70 mérföld/órás (kb. 110 km/h) sebességgel hajtott egy olyan útszakaszon, ahol a megengedett sebesség 25 mérföld/óra (40 km/h). A szemtanúk szerint a gázolás szándékos volt, a sofőr pedig azonnal elhajtott a helyszínről. - írta a Crime Online.

Alissa Hascup, volt ügyészhelyettes, ma magánügyvéd, a New York Postnak úgy nyilatkozott: szinte biztos, hogy az ügyészség kérni fogja az eljárás áthelyezését a felnőtt büntetőbíróságra. „Meg lennék lepve, ha nem nyújtanák be a kérelmet” – mondta. Szerinte, ha egyszer hivatalosan is kérvényezik a váltást, a védelemnek rendkívül nehéz dolga lesz, hiszen a bíróság csak akkor utasítja el, ha egyértelműen az ügyészi visszaélést látja.

A CBS News szerint a fiú ellen két gyilkossági vád mellett 15 szabálysértési jegyzőkönyv is született, többek között gyorshajtás, gondatlan vezetés és jogosítvány nélküli vezetés miatt.

A helyi források arról számoltak be, hogy az áldozatok ismerték támadójukat. A fiú hónapokig követte egyiküket, rendszeresen a háza előtt parkolt, és állítólag zaklatta is. Egyikük távoltartási végzést is szerzett ellene. A közösség megrendülten búcsúzott a két lánytól: pénteken Unionban tartották Maria Niotis temetését, szombaton pedig Cranfordban Isabelláét. Bár több sajtóorgánum már megnevezte a 17 éves gyanúsítottat, hivatalosan addig nem közlik személyazonosságát, amíg nem döntik el, hogy felnőttként kell-e bíróság elé állnia.

 

