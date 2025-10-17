Tömegbaleset a magyar főúton: rohantak a tűzoltók

Összeütközött három személyautó Kaposváron, a 67-es út kivezető szakaszán, a 38-as kilométernél. A baleset következtében az egyik jármű lesodródott az úttestről. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, egy járművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes terjedelmében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben felborult egy személyautó Vásárosdombó és Kaposszekcső között a 611-es főúton, a 7-es kilométernél. A dombóvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.







