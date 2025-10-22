Most derült ki: ez okozta a szörnyű tatai balesetet

Tatai baleset: Péntek délután órákra teljesen leállt a forgalom Tatán és környékén, miután több autó is összeütközött a 8119-es úton. A rendőrség most közölte, mi vezetett a balesethez, amelyben az egyik jármű felborult, több ember megsérült, és a város közlekedése megbénult.

Műszaki hiba miatt okozott fennakadást az Opelt vezető férfi a tatai balesetben

Fotó: Bors (Illusztráció)

A tatai balesetben négy jármű is érintett volt

A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, és órákig állt a forgalom a 8119-es úton - írta a Kemma.hu.

A részletes helyszíni jelentés szerint az Opel előbb jobb elejével ütközött a várakozó járműszerelvénynek, majd megpördülve frontálisan belecsapódott egy szabályosan közlekedő Chevrolet Lacettibe, amelyet egy 57 éves neszmélyi férfi vezetett. Az ütközés erejétől az Opel hátsó része nekicsapódott a Chevrolet mögött haladó Peugeot 307-nek is, amelyet egy 52 éves oroszlányi sofőr irányított, utasa mellett. A Peugeot az árokba sodródott, és egy fának ütközve állt meg.

A mentők tájékoztatása szerint „a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, míg három embert, köztük egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.” A tatabányai hivatásos tűzoltók hosszú ideig dolgoztak a roncsok kiszabadításán és az úttest megtisztításán.

A 8119-es út teljes lezárása miatt a forgalmat elterelték, azonban a környező utak – köztük a Környei út és az M1-es autópálya – is gyorsan bedugultak. A forgalom csak késő estére állt helyre. A tragédia ismét rámutatott arra, hogy egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe és egy egész térség közlekedése megbénuljon.