Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális gyilkosság: halálra vertek egy idős asszonyt Magyarországon

halál
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 12:55
gyilkosságbántalmazásidős nő
Ököllel támadt a vétlen nőre. Nem élte túl, gyilkosság áldozata lett az idős asszony.
Alexa
A szerző cikkei

Ittas és bódult állapotban lévő férfi tört be egy egyedül élő idős nő otthonába, aki ellen a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt gyilkosság miatt. 

Gyilkosság
Gyilkosság áldozata lett egy idős nő Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Gyilkosság áldozata lett egy idős asszony, otthonában támadtak rá

2024. június közepén támadt rá egy ittas férfi egy idős asszonyra, miután betört borsodi otthonában. Az egyedül élő idős asszony mozgáskorlátozott állapotban volt, a férfi pedig egy nappaliban talált eszközzel, valamint puszta öklével bántalmazta a sértettet - számol be róla a boon.hu.

Miután a földre esett a hölgy, se hagyta abba a verést a férfit, öklével és az eszközzel nem kímélte, mindenhol ahol csak érte ütötte. Olyan súlyos sérülései keletkeztek testi és lelki szinten az idős nőnek, hogy még a helyszínen elhalálozott. A Főügyészség közzétette, hogy a letartóztatásban lévő büntettet előéletűvádlottal szemben életfogytiglani börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyészség a vádlott ellen, a feltételes szabadlábra helyezés esélye nélkül.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu