Brutális gyilkosság: halálra vertek egy idős asszonyt Magyarországon

Ittas és bódult állapotban lévő férfi tört be egy egyedül élő idős nő otthonába, aki ellen a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt gyilkosság miatt.

Gyilkosság áldozata lett egy idős nő Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Gyilkosság áldozata lett egy idős asszony, otthonában támadtak rá

2024. június közepén támadt rá egy ittas férfi egy idős asszonyra, miután betört borsodi otthonában. Az egyedül élő idős asszony mozgáskorlátozott állapotban volt, a férfi pedig egy nappaliban talált eszközzel, valamint puszta öklével bántalmazta a sértettet - számol be róla a boon.hu.

Miután a földre esett a hölgy, se hagyta abba a verést a férfit, öklével és az eszközzel nem kímélte, mindenhol ahol csak érte ütötte. Olyan súlyos sérülései keletkeztek testi és lelki szinten az idős nőnek, hogy még a helyszínen elhalálozott. A Főügyészség közzétette, hogy a letartóztatásban lévő büntettet előéletűvádlottal szemben életfogytiglani börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyészség a vádlott ellen, a feltételes szabadlábra helyezés esélye nélkül.