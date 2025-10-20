Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: holttestet találtak egy sekély sírban, ismert szépségkirálynő lehet az áldozat

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 14:35
gyilkosságholttestrendőrség
A 23 éves szépségkirálynő feltételezett maradványaira két héttel eltűnése után, egy középiskola mögött találtak rá. A rendőrség szerint a helyszínhez egy konkrét tipp vezette őket, és a vizsgálat tovább folytatódik az igazság feltárása érdekében.

Emberi maradványokat talált a rendőrség egy középiskola mögött, amelyek valószínűleg a Philadelphia-i szépségkirálynőként ismert eltűnt nőhöz, Kada Scotthoz köthetőek.

A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a szépségkirálynő ügyében.
A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a szépségkirálynő ügyében (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Sekély sírban bukkantak a szépségkirálynő maradványaira

Scottot utoljára október 4-én, körülbelül este 9:30-kor látták, amikor elhagyta munkahelyét, egy idősek otthonát Chestnut Hillben. Úgy tűnt, nyomtalanul eltűnt, miután az autóját a munkahelyén hagyta, és a telefonja nem volt elérhető.

Most, két héttel az eltűnése után, a rendőrség úgy véli, hogy a sekély sírban talált test az eltűnt nő maradványa. A Philadelphia-i Rendőrkapitányság tisztje, John Stanford a felfedezést komor, de bizakodó pillanatnak nevezte.

Péntek este a rendőrség egy nagyon konkrét tippet kapott a nyilvánosságtól, amely egy sűrűn erdősített területre vezette őket, ahol az emberi maradványokat megtalálták. Azok, akik részt vettek a keresésben, leírták, hogy friss földet ástak ki egy deszka alól, ahol féreglárvák mászkáltak, és furcsa szag áradt a talajból. Az iskola, ahol a testet találták csupán 4 kilométerre van Scott munkahelyétől.

Két nappal korábban egy másik tipp a rendőrséget ugyanahhoz az iskolához vezette, ahol egy 1999-es Toyota Camryt találtak. A kocsiban több személyes tárgya volt, köztük a bankkártyája és a telefon-tokja. Az autó a 21 éves Keon King nevére volt bejegyezve, akit ezen a héten emberrablás és gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vádjával vettek őrizetbe Scott eltűnésével kapcsolatban.

Ez egy szívszorító fejlemény, és gondolataink Kada családjával és szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. A Philadelphia-i Rendőrkapitányság elkötelezett amellett, hogy feltárja az igazságot és biztosítsa az igazságszolgáltatást

- mondta Stanford.

Az emberi maradványokat a végleges azonosításhoz elküldték orvosszakértőkhöz - írta a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu