Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: holttestet találtak egy sekély sírban, ismert szépségkirálynő lehet az áldozat

Emberi maradványokat talált a rendőrség egy középiskola mögött, amelyek valószínűleg a Philadelphia-i szépségkirálynőként ismert eltűnt nőhöz, Kada Scotthoz köthetőek.

A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a szépségkirálynő ügyében (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Sekély sírban bukkantak a szépségkirálynő maradványaira

Scottot utoljára október 4-én, körülbelül este 9:30-kor látták, amikor elhagyta munkahelyét, egy idősek otthonát Chestnut Hillben. Úgy tűnt, nyomtalanul eltűnt, miután az autóját a munkahelyén hagyta, és a telefonja nem volt elérhető.

Most, két héttel az eltűnése után, a rendőrség úgy véli, hogy a sekély sírban talált test az eltűnt nő maradványa. A Philadelphia-i Rendőrkapitányság tisztje, John Stanford a felfedezést komor, de bizakodó pillanatnak nevezte.

Péntek este a rendőrség egy nagyon konkrét tippet kapott a nyilvánosságtól, amely egy sűrűn erdősített területre vezette őket, ahol az emberi maradványokat megtalálták. Azok, akik részt vettek a keresésben, leírták, hogy friss földet ástak ki egy deszka alól, ahol féreglárvák mászkáltak, és furcsa szag áradt a talajból. Az iskola, ahol a testet találták csupán 4 kilométerre van Scott munkahelyétől.

Két nappal korábban egy másik tipp a rendőrséget ugyanahhoz az iskolához vezette, ahol egy 1999-es Toyota Camryt találtak. A kocsiban több személyes tárgya volt, köztük a bankkártyája és a telefon-tokja. Az autó a 21 éves Keon King nevére volt bejegyezve, akit ezen a héten emberrablás és gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vádjával vettek őrizetbe Scott eltűnésével kapcsolatban.

Ez egy szívszorító fejlemény, és gondolataink Kada családjával és szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. A Philadelphia-i Rendőrkapitányság elkötelezett amellett, hogy feltárja az igazságot és biztosítsa az igazságszolgáltatást

- mondta Stanford.

Az emberi maradványokat a végleges azonosításhoz elküldték orvosszakértőkhöz - írta a Metro.