Furcsa szagot éreztek a szomszédok: holtan találták meg az influenszert és lányát

Az influenszert, Lidiane Aline Lorenco-t és 15 éves lányát holtan találták meg otthonukban, miután a szomszédok furcsa szagra lettek figyelmesek a lakásukból.

A rendőrség vizsgálja az influenszer és lánya rejtélyes halálát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rendőrségi nyomozás indult az influenszer és lánya halála miatt

Pénteken a 33 éves közösségi média-sztár és lánya, Moana Sophya Santos holttestét külön szobákban találták meg otthonukban. A két nő Barra da Tijucában, Rio de Janeiro délnyugati részén élt. Az egyik helyi forrás szerint a rendőrök nem találtak erőszakra utaló jeleket.

A helyszínre először a tűzoltók érkeztek ki, akiket a szomszédok egy furcsa szag miatt hívtak ki.

A helyszínen törvényszéki vizsgálatot végeztek, és nem találtak bántalmazásra utaló nyomokat. A holttesteken elvégezték a boncolást, de a halál okát eddig nem sikerült megállapítani. További vizsgálatokra lesz szükség.

- nyilatkozta a rendőrség egyik tisztviselője.

A helyi média szerint az anya és lánya 5 nappal azelőtt tűntek el, hogy megtalálták volna őket.

Mindkettőjüket október 12-én helyezték örök nyugalomra a Santa Cecíliai Városi Temetőben. A nyomozás továbbra is folyamatban van - írta a Daily Mail.