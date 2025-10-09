Miért nem szabadulhat ki a százhalombattai rém? Itt a válasz!

A százhalombattai rémként hírhedtté vált férfit négy lány megölése miatt ítélték életfogytiglanra az 1990-es években. Azóta rácsok mögött van és a büntetésvégrehajtási bíró egyelőre nem is engedte ki onnan. A sorozatgyilkos ügyét 2027-ben vizsgálják újra felül, akkor lehet szó legközelebb arról, hogy szabadlábra kerüljön.
A sorozatgyilkos először felesége húgának, a 16 éves Krisztinának az életét oltotta ki, mert a kamasz szerinte tiszteletlenül beszélt a szüleivel. Nem sokkal később a 13 éves Hajnalkát ölte meg, aztán két 19 éves futónővel, Zsuzsannával és Adrienn-nel is végzett. Akkoriban még nem létezett a tényleges életfogytiglan, amit a jogászok egybehangzó véleménye szerint azokra a bűnözőkre alkalmaznak, akiket kivégeznének, ha a rendszerváltáskor nem törölték volna el a halálbüntetést.
A szabadságvesztését töltő férfi utoljára két évvel ezelőtt adott interjút lapunknak. Akkor többek között az esetleges szabadulásáról kérdeztük, mert tudni lehetett, hogy 2025-ben döntenek a feltételes szabadlábra helyezéséről.
Ha egy nap bejelentenék, hogy megkapom az esélyt a kinti életre, nyilván nem kapaszkodnék a börtönkapuba. Úgy vélem, nem létezik olyan bíró, aki vállalná a kiengedésemmel járó kockázatot. A felülvizsgálat nekem annyit jelent, hogy elvesznek 10 percet az életemből, amíg kimondják, hogy maradok. Feleslegesnek tartom ezért kifényesíteni a cipőmet. Soha nem gondoltam úgy a szabadulásra, mint realitásra, elfogadtam, hogy számomra a börtön jelenti a végállomást, hiszen tettem is érte
– nyilatkozta akkor Balogh Lajos. Ebben igaza volt: a büntetés-végrehajtási bíró idén nem találta alkalmasra arra, hogy elhagyja a fegyintézetet. A jogszabály szerint két év múlva, vagyis 2027-ben újra dönteni kell a gyilkos kiengedéséről.
Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a Borsnak elmondta: a bíró döntését az indokolta, hogy az elítélt nem felelt meg a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek.
A bv-bíró minden ilyen esetben azt vizsgálja, hogy a szabadságelvonás nélkül is elérte-e a célját a büntetés, vagyis azt, hogy ne kelljen tartani a bűnismétléstől
– mondta a szóvivő.
A feltételes szabadságra helyezésről szóló döntésben szerepet játszik, hogy az elítélt a büntetés-végrehajtási intézetben milyen magatartást tanúsított. Tény, hogy Balogh egyszer rátámadt egy fogolytársára, amiért plusz öt évet kapott, igaz, azt már letöltötte. Természetesen létezhetnek olyan dolgok, melyek pozitívumként értékelhetők. Ilyen az, ha a fogvatartott dolgozik, betartja a szabályokat, illetve részt vesz közösségi munkában.
Azt is ellenőrizni szükséges, hogy az elítéltnek van-e hova szabadulnia, van-e családja, van-e aki fel tudja karolni. Fontos szempont, hogy van-e változás az illető személyiségében.
– tette hozzá a szóvivő. Ha Balogh Lajost kiengednék, senki nem szavatolhatná, hogy nem ölne újra.
