Miért nem szabadulhat ki a százhalombattai rém? Itt a válasz!

A százhalombattai rémként hírhedtté vált férfit négy lány megölése miatt ítélték életfogytiglanra az 1990-es években. Azóta rácsok mögött van és a büntetésvégrehajtási bíró egyelőre nem is engedte ki onnan. A sorozatgyilkos ügyét 2027-ben vizsgálják újra felül, akkor lehet szó legközelebb arról, hogy szabadlábra kerüljön.

A százhalombattai rémként emlegetett Balogh Lajos korábban nyilatkozott a Borsnak Fotó: Bors / MTI

A sorozatgyilkos először felesége húgának, a 16 éves Krisztinának az életét oltotta ki, mert a kamasz szerinte tiszteletlenül beszélt a szüleivel. Nem sokkal később a 13 éves Hajnalkát ölte meg, aztán két 19 éves futónővel, Zsuzsannával és Adrienn-nel is végzett. Akkoriban még nem létezett a tényleges életfogytiglan, amit a jogászok egybehangzó véleménye szerint azokra a bűnözőkre alkalmaznak, akiket kivégeznének, ha a rendszerváltáskor nem törölték volna el a halálbüntetést.

A szabadságvesztését töltő férfi utoljára két évvel ezelőtt adott interjút lapunknak. Akkor többek között az esetleges szabadulásáról kérdeztük, mert tudni lehetett, hogy 2025-ben döntenek a feltételes szabadlábra helyezéséről.

Ha egy nap bejelentenék, hogy megkapom az esélyt a kinti életre, nyilván nem kapaszkodnék a börtönkapuba. Úgy vélem, nem létezik olyan bíró, aki vállalná a kiengedésemmel járó kockázatot. A felülvizsgálat nekem annyit jelent, hogy elvesznek 10 percet az életemből, amíg kimondják, hogy maradok. Feleslegesnek tartom ezért kifényesíteni a cipőmet. Soha nem gondoltam úgy a szabadulásra, mint realitásra, elfogadtam, hogy számomra a börtön jelenti a végállomást, hiszen tettem is érte

– nyilatkozta akkor Balogh Lajos. Ebben igaza volt: a büntetés-végrehajtási bíró idén nem találta alkalmasra arra, hogy elhagyja a fegyintézetet. A jogszabály szerint két év múlva, vagyis 2027-ben újra dönteni kell a gyilkos kiengedéséről.

Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a Borsnak elmondta: a bíró döntését az indokolta, hogy az elítélt nem felelt meg a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek.

A bv-bíró minden ilyen esetben azt vizsgálja, hogy a szabadságelvonás nélkül is elérte-e a célját a büntetés, vagyis azt, hogy ne kelljen tartani a bűnismétléstől

– mondta a szóvivő.