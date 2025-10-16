Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló felismerés Nyíregyházán: mozdulatlanul feküdt a földön egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:25
A mentőket is riasztották. A sérült férfire egy parkolóban találtak rá.
Földön fekvő, sérült férfit találtak kedden kora délután Nyíregyházán, egy a Korányi úton lévő élelmiszerüzlet mögötti parkolóban. A bajbajutottat az Örökösföld–Újváros Polgárőr Egyesület egyik szolgálaton kívüli tagja észlelte.

Segítettek a sérült férfin

Mint kiderült, egy fejsérült férfi feküdt az aszfalton – számolt be róla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség a közösségi oldalán. A polgárőr azonnal értesítette a mentőket, az utasításaik szerint segített a sérültnek és a helyszínen maradt az egység kiérkezéséig. 

Egy polgárőr szolgálaton kívül is polgárőr – és ha kell, azonnal segít! Köszönet a gyors és felelősségteljes helytállásért!

– fejezték ki hálájukat a bajtársuknak Facebookon.

 


 

 

