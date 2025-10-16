„Öklendeztem, remegtem, kétszer is összeestem” – kómában küzd az életéért egy tinédzser, aki csak előbb haza szeretett volna érni

Egy tinédzser fiú egy szerencsétlen baleset miatt fekszik kómában, édesanyja aggódik érte. Folyamatosan altatás alatt tartják, egyelőre nem tudni, hogy vajon felébred-e.

A tinédzser fiú folyamatosan kómában van, agyisérülése miatt Fotó: GoFundMe/Support for Bray’s Recovery

A tinédzser egy szakadéba zuhant

Egy fiatal fiú élet és halál között lebeg a kórházban, miután a barátaival töltött este után egy rövidebb utat választott hazafelé a pubból. A 19 éves Brayden Cook a barátaival a Peak Districtbe utazott túrázni, de senki sem sejthette, hogy a kirándulás tragédiába torkollik. Szeptember 26-án Brayden és egyik barátja néhány sör után indultak haza a helyi kocsmából. Útközben elhatározták, hogy levágják az utat, és átmásznak egy körülbelül másfél méteres kerítésen. Csakhogy nem tudták, hogy a kerítés túloldalán meredek szakadék van. Amikor Brayden átugrott, sokkal mélyebbre esett, mint gondolta, és betonra zuhant, súlyosan beütve a fejét. Az eszméletét vesztette, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Mentővel szállították kórházba ahol a CT-vizsgálat kimutatta, hogy agyvérzése van, valamint több arccsonttörése is. Jelenleg kómában fekszik az intenzív osztályon, ahol édesanyja, Penny, kétségbeesetten várja, hogy felébredjen - írta a LADbible.

Penny felidézte a pillanatot, amikor megkapta a hívást Brayden barátaitól:



Teljesen sokkot kaptam. Öklendeztem, remegtem, kétszer is összeestem. Borzasztó volt. Amikor megláttam a fiamat csövekkel a szájában, bedagadt szemmel, élettelenül… az volt életem legrosszabb pillanata.

A 49 éves gyógytornász elmondta, hogy fia akár hat hónapig is kórházban maradhat, a teljes rehabilitáció pedig akár egy évig is eltarthat

„Szerencsére az arccsontjai nem mozdultak el, így talán nem lesz szükség műtétre. A bal szeme úgy nézett ki, mint egy focilabda, teljesen bedagadt és elszíneződött. Három hüvelyk hosszú varrat van a fején, és az arca sárgás-lilás zúzódásokkal volt tele.”

Penny, aki Cambridgeshire-ben, St Ivesban él, elmondta, hogy Braydent most fokozatosan szedik le az altatásból, de egyelőre csak várni tudnak, mikor ébred fel.



Ez egy találgatás, hogyan fog reagálni, amikor felébred. Folyton kérdeztem az orvosokat, hogy túléli-e, de csak annyit mondtak: várnunk kell. Egyik részem azt akarja, hogy ébredjen fel, de félek, mi lesz, ha komoly problémái maradnak. Amíg alszik, nincs fájdalma.

A család és a barátok adománygyűjtést indítottak, hogy segítsenek Pennyn, aki nem tud dolgozni, mivel folyamatosan a fia mellett van.

„Egyéni vállalkozó vagyok, most nincs bevételem, közben a házat is fenn kell tartanom, és a kórház közelében szállást is fizetek” – magyarázta. Az anya azt tervezi, hogy az összegyűlt pénzt magán-neurorehabilitációs kezelésre fordítja, hogy fia mielőbb felépüljön.

„Braydennek sok mindenre lesz szüksége, de a pénz nagy részét a gyógyulására és a felépülésére szeretném fordítani” – tette hozzá.