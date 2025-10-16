Nagy a baj Budapesten, rohannak a mentők

Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 09:21
utánfutótűzoltómentő
A forgalom irányítás mellett halad az érintett útszakaszon. Egy utánfutó okozott balesetet.

Utánfutónak ütközött, majd szalagkorlátnak csapódott egy személyautó. A mentők is a helyszínre érkeztek.

utánfutó
Leszakadt utánfutónak ütközött egy személyautó, majd szalagkorlátnak csapódott
Fotó: Gé

Utánfutó okozott fennakadást

Egy járműről leszakadt utánfutónak ütközött, majd szalagkorlátnak csapódott egy gépkocsi a XXIII. kerületi Ócsai úton, a felüljárónál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a bajba került autót. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a forgalom irányítás mellett halad az érintett útszakaszon. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
