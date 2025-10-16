Nagy a baj Budapesten, rohannak a mentők

Utánfutónak ütközött, majd szalagkorlátnak csapódott egy személyautó. A mentők is a helyszínre érkeztek.

Utánfutó okozott fennakadást

Egy járműről leszakadt utánfutónak ütközött, majd szalagkorlátnak csapódott egy gépkocsi a XXIII. kerületi Ócsai úton, a felüljárónál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a bajba került autót. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a forgalom irányítás mellett halad az érintett útszakaszon. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.