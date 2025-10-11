Hatalmas robbanás történt: egy ember meghalt, 19 eltűnt

Robbanás rázta meg az amerikai Tennessee államot: egy ember meghalt, 19 ember hollétéről pedig nem tudni.

Egy ember életét követelte a robbanás Fotó: FOX Nashville

A robbanás 60 kilométeres körzetben is érezhető volt

Súlyos ipari katasztrófa rázta meg az Egyesült Államokat: robbanás történt a Accurate Energetic Systems nevű robbanóanyag- és lőszergyárban, Bucksnort közelében, Tennessee államban. A hatóságok megerősítették, hogy legalább egy ember meghalt, és tizenkilenc munkatárs hollétéről egyelőre nincs információ. A Hickman megyei seriffhivatal közlése szerint a tűzoltók, mentők és rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és folyamatosan dolgoznak a 1300 hektáros területen. A lakosságot arra kérték, hogy „kerüljék el a környéket, és ne akadályozzák a mentőegységek munkáját” – írja a Daily Star cikke.

A robbanás ereje óriási volt – beszámolók szerint több mint 60 kilométeres távolságban is érezni lehetett a lökéshullámot. A környező házak megrázkódtak, és több településen áramkimaradások is történtek. Légi felvételeken hatalmas füstoszlop látszik a helyszín felett, a gyár épületeiből pedig szinte semmi sem maradt, csak elszenesedett föld és törmelék. A vállalat honlapja szerint az Accurate Energetic Systems 1980 óta működik, és „magas minőségű robbanóanyagok fejlesztésével, gyártásával és tárolásával foglalkozik katonai és ipari célokra”. A telephelyen nyolc különálló gyártóépület, valamint labor és iroda is található.

Jelenleg is keresik a túlélőket Fotó: FOX Nashville

Egy helyi forrás a WSMV4 televíziónak elmondta: „Többen eltűntek, és sajnos egy ember halálát is megerősítették.” A Humphrey megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több sérültet kórházba szállítottak. A robbanás időpontja egybeesett a műszakváltással, így attól tartanak, hogy a szokásosnál több ember tartózkodhatott az üzemben. A hozzátartozókat a gyár harmadik kapujához irányították, ahol tájékoztatást kaphatnak.

A Meriwether Lewis Electric Cooperative közleményében együttérzését fejezte ki az érintetteknek:



Gondolataink és imáink azokkal vannak, akiket a Bucksnort környéki incidens érintett. Csapataink az illetékes hatóságokkal együttműködve dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. Kérjük, mindenki kerülje a területet, amíg a mentés zajlik!

A hatóságok közölték: amint újabb információk érkeznek, tájékoztatják a nyilvánosságot. A helyszínen továbbra is tűzoltók és mentőegységek dolgoznak a túlélők után kutatva.