Kiadták a riasztást: mérgező gázfelhő miatt a házaikba való bezárkózásra szólították fel a lakosságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 06:25
RiasztáslakossággázfelhőNémetország
Riasztást adtak ki kedden a németországi Aschaffenburg városában, miután üzemzavar folytán feltételezhetően mérgező gázfelhő szabadult fel a közeli Mainaschaff település ipartelepén.
A bajor tartományi hatóságok szerint az egyik mainaschaffi üzem területén két ember könnyebben megsérült.

Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.

A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki. A mentőszolgálatok mintegy 250 tagját mozgósították a helyszínre - közölte a tűzoltóság egyik szóvivője.

A tűzoltóság által a baleset helyszínétől nagyjából 5 kilométerre elvégzett mérések nem jeleztek káros anyagokat a levegőben. A hatóságok mindazonáltal folytatják a levegő minőségének ellenőrzését.

Egyelőre ismeretlen okból egy veszélyes anyagokat tartalmazó, 6000 literes medencében vegyi reakció következett be, aminek következtében egy sűrű, narancsszínű gázfelhő keletkezett - mondta a tűzoltósági szóvivő. Időközben a baleset helyszínét le tudták hűteni, ott jelenleg csak fehér füst képződik - tette hozzá.

 

