Édesanya sikolya verte fel a környéket: holtan találta 6 éves lányát

Szörnyű családi dráma zajlott Észak-Dublinban. A 30-as éveiben járó Krzysztof Daczkowski megfojtotta hatéves lányát, Juliát észak-dublini otthonukban, majd öngyilkos lett. A holttestekre az édesanya, Aga talált rá, amikor hazaért. A férfi a kislány mellett feküdt.

Fotó: unsplash.com

A szomszédok elmondása szerint „szörnyű sikolyt” hallottak, mielőtt a mentőszolgálatok – köztük a dublini tűzoltóság, a mentőegységek és a rendőrség – este 8 óra körül a helyszínre siettek.

A rendőrség azonnal kizárta, hogy betörők vagy harmadik fél okozta volna a tragédiát, a nyomozás jelenlegi állása szerint az apa végzett kislányával, majd magával is. Úgy sejtik, hogy apa és lánya már órák óta halott lehetett, mire hazaért az édesanya.

Az egyik lakó elmondása szerint szörnyű sikolyra rohantak ki. „Az anya volt az” – mondta a szomszéd. „Épp akkor jött haza a munkából, és ő találta meg őket.” Más lakók arról beszéltek, milyen nehezen mondták el a saját gyermekeiknek, mi történt Juliával. Sok gyerek ugyanis személyesen ismerte a kislányt, együtt játszottak a ház melletti játszótéren.

„Nagyon nehéz. Mintha nem tudnánk, mit mondjunk a gyerekeinknek. Egyszerűen szörnyű” – mondta egy helyi nő. „Még mi sem tudtuk felfogni, hogy valójában mi is történt.”

„Most már csak a gyerekeket próbáljuk megvédeni ettől. A két lányom egyidős azzal a kicsivel. Szóval ez megdöbbentő. Felismerték volna, ha meglátták volna a játszótéren. Mindig köszöntünk a családnak. A lányaim azt hitték, hogy ma reggel filmforgatás van a ház előtt, nekem pedig nem volt szívem megmondani nekik az igazságot.”