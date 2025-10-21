SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Láncfűrésszel támadt családjára a részeg fiatal Pápa környékén

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 19:54
fenyegetőzésfiatalláncfűrész
A rendőrök kihallgatják a fiatalt, aki a testvérének is nekitámadt.
Alexa
A szerző cikkei

Bejelentést tett egy Pápa környéki lakos, hogy fia nem rég ért haza és elkezdett tombolni.

részeg fiatal
A részeg fiatal elkezdett tombolni otthon
Fotó: Gé / MW (Illusztráció)

Hazaért a részeg fiatal és őrjöngésbe kezdett

Október 20-án éjszaka kezdett tombolni a fiatal, akinek apja tett bejelentést a rendőrségen, miután fia az otthonában elkezdett törni-zúzni, még testvérének is nekiment - számol be róla a police.hu.

A 19 éves férfi ittasan tért haza, majd testvérét fojtogatni kezdte, mikor az rászólt. Másik testvérük próbált közbe lépni és sikerült szétszednie a két fiatalt, de a férfi ezután egy láncfűrésszel tért vissza és többször is az ajtóba vágott, miközben fenyegette családját.

A rendőrség közbelépett és még a helyszínen elfogták a fenyegető férfit, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. Eljárás indult ellene.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu