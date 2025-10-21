Láncfűrésszel támadt családjára a részeg fiatal Pápa környékén

Bejelentést tett egy Pápa környéki lakos, hogy fia nem rég ért haza és elkezdett tombolni.
Október 20-án éjszaka kezdett tombolni a fiatal, akinek apja tett bejelentést a rendőrségen, miután fia az otthonában elkezdett törni-zúzni, még testvérének is nekiment - számol be róla a police.hu.
A 19 éves férfi ittasan tért haza, majd testvérét fojtogatni kezdte, mikor az rászólt. Másik testvérük próbált közbe lépni és sikerült szétszednie a két fiatalt, de a férfi ezután egy láncfűrésszel tért vissza és többször is az ajtóba vágott, miközben fenyegette családját.
A rendőrség közbelépett és még a helyszínen elfogták a fenyegető férfit, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. Eljárás indult ellene.
