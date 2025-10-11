A becsapódáskor kigyulladt a gép: senki sem élte túl a szombat reggeli repülőgépkatasztrófát

Repülőgépkatasztrófa történt helyi idő szerint szombat reggel 10 órakor Ausztráliában, Új-Dél-Walesben, a Shellharbour reptéren, ahol közvetlenül a felszállást követően vesztette el a pilóta egy kisrepülőgép irányítását, majd pedig szinte azonnal a földbe csapódott. A szemtanúk szerint a gép a becsapódást követően azonnal kigyulladt, a fedélzeten lévő három személynek esélye sem volt sajnos a túlélésre. Mindhárman azonnal életüket vesztették.

Senki sem élte túl az október 11-én történt repülőgépkatasztrófát Fotó: YouTube

Lezuhant egy kisgép: még senki sem ismeri repülőgépkatasztrófa okait

A hatóságok természetesen azonnal megkezdték az eset kivizsgálását, ugyanakkor jelenleg még nem tudni, pontosan mi vezetett a tragédiához. Annyi bizonyos, hogy a gép (helyi idő szerint) reggel 10-kor emelkedett a levegőbe a Shellharbour reptéren, amely Sydney-ről 85 kilométerre délre található, majd a nem sokkal később már le is zuhant. A hatóságok arról számoltak be, hogy szinte semmi sem maradt a kisgépből. Noha a mentőegységek pillanatok alatt a helyszínen voltak, a baleset jellegéből kifolyólag már semmit sem tehettek a három ember megmentéséért – számolt be a megrázó eset részleteiről a Sky News Australia.