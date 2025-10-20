Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Rendkívüli a készültség: eltűnt egy alig 3 éves kisfiú, az egész ország a kis Martint keresi

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:50
Magyarországkörözésrendőrség
A rendőrök a lakosság segítségét kérik.
Óriási a baj Baranya Vármegyében, ahol a rendőrség a lakosság segítségét kéri, miután eltűnt egy alig 3 éves kisfiú. A közlés szerint B. Martin Ruben még 2025. október 6-án tűnt el, ezért is egyre sürgetőbb a megtalálása. 

A gyermek 2022. október 28-án született Szekszárdon, magyar állampolgár, és eltűnésének ügyében a Mohácsi Rendőrkapitányság folytat eljárást - írja a BAMA

A kis B. Martin Ruben fotóját ITT tudod megnézni! 

A portál szerint a hatóság azt kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről bármit tud, vagy a kereséssel kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrség 112-es segélyhívó számán, illetve bármely rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a keresést

 

 

