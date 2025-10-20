Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Áramtalanított, majd a kamerákat is lefújta - így próbált betörni egy férfi az autópálya egyik pihenőhelyén az árusító bódéba

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 14:45
Borotvahabbal próbálta kiiktatni a kamerákat, és az áramot is lekapcsolta az a férfi, aki megpróbált betörni egy árusító bódéba. Trükkje azonban nem működött, a rendőrség őrizetbe vette.

Az Encsi Rendőrkapitányság lopás vétség kísérlete miatt hallgatott ki egy férfit, aki az M30-as autópálya Szent Erzsébet pihenőhelyén található nonstop autópálya-matrica árusító bódéba próbált betörni október 18-án hajnalban.

A betörőt a rendőrség őrizetbe vette.
A betörőt a rendőrség őrizetbe vette Fotó: police.hu

Meglepő trükkel próbált betörni a férfi

A gyanúsított hajnali 3 óra körül levágta a villanyóra szekrény lakatját, lekapcsolta a főkapcsolót, így áramtalanította az épületet, majd a biztonsági kamerákat borotvahabbal lefújta. A bódéban tartózkodó eladó nő azonnal bezárta az ajtót, a földre hasalt, és a 112-es segélyhívón keresztül kért segítséget. A férfi többször is bekopogott, de az eladó nem nyitotta ki az ajtót.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit lopás vétség kísérletének megalapozott gyanújával hallgattak ki - közölte a rendőrség.

 

