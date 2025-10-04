Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Összeomlott egy többemeletes iskola: eddig 14 halottja van a tragédiának, 50 diákot még továbbra is keresnek

iskola
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 07:35
diákIndonéziaösszeomlotthalott
Legalább 14 ember vesztette életét, miután a hét elején összeomlott egy iskolai épület Indonéziában.
N.T.
A szerző cikkei

Legalább 14 ember vesztette életét, miután a hét elején összeomlott egy iskolai épület Indonéziában. Egy iszlám bentlakásos iskola omlott össze hétfő délután a kelet-jávai Sidoarjo tartományban, miközben diákok százai tanáraikkal együtt délutáni imát végeztek. Több száz mentő dolgozott a keresési műveletben, és rendelkezésre álltak légzőkészülékek, mentőeszközök, orvosi evakuálási felszerelések és más segítő eszközök is.

Indonesia battles to rescue trapped students at collapsed school building
Fotó: Anadolu via AFP

A halálos áldozatok száma péntekre 14-re emelkedett, miután a mentőcsapatok több holttestet is kiemeltek a romok alól. Diákok tucatjai továbbra is eltűntek, és várhatóan tovább nő a halálos áldozatok száma.

A mentőcsapatok kezdetben kézzel kutattak túlélők után, de mivel csütörtökig nem észleltek életjelet, áttértek a légkalapáccsal felszerelt nehézgépek használatára.

Péntek estére kilenc holttestet találtak, ezzel a megerősített halálos áldozatok száma 14-re emelkedett, miközben közel 50 diákot továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Suharyanto, az Indonéz Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség vezetője – aki Indonéziában szokás szerint csak egy nevet használ – elmondása szerint a pénteken megtalált holttestek közül kettőt az imahelyiségben találtak meg, egyet pedig közelebb a kijárathoz, mintha menekülni próbált volna.

Indonesia continues to battle to rescue dozens of students at collapsed school building
Fotó: Anadolu via AFP

A jelentések szerint az összeomlás idején az imahelyiségben tartózkodó diákok hetediktől tizenkettedik osztályos fiúk voltak, 12 és 19 év közötti életkorban. A lányok az épület egy másik részén imádkoztak, és – túlélők beszámolói szerint – sikerült kimenekülniük.

A 13 éves Rizalul Qoib, a 104 túlélő egyike, pénteken visszatért az iskola romjaihoz, hogy megnézze, mi maradt az épületből, és elmondta, szerencsésnek érzi magát, hogy csak kisebb sérüléseket szenvedett.

Elmondása szerint, akárcsak a többiek, éppen imádkozott, amikor kőomláshoz hasonló zajt hallott, amely egyre erősödött. Azt mondta:

Abbahagytam az imádkozást és elmenekültem, amikor éreztem, hogy remeg a padló. Hirtelen összeomlott az épület, a tető törmeléke a fejemre és az arcomra zuhant.

Ezután elsötétült a helyiség, de hallotta, hogy valaki kiabál: „erre, erre”, és követte a hangot, mígnem egy keskeny nyílást talált a romok között. Azt mondta: „Csak követtem a fényt”.

Indonesia continues to battle to rescue dozens of students at collapsed school building
Fotó: Anadolu via AFP

Sokan azok közül, akik megsérültek, de sikerült kimenekülniük vagy akiket kimentettek, súlyos fejsérüléseket és csonttöréseket szenvedtek, és még mindig kórházi kezelés alatt állnak.

A hatóságok közlése szerint az épület eredetileg kétszintes volt, de két további emeletet kezdtek el hozzáépíteni. A rendőrség szerint a régi épület alapozása valószínűleg nem bírta el a betonból készülő új szintek súlyát, és az öntés közben omlott össze.

Az iskola vezetősége egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

Suharyanto, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség vezetője pénteken a helyszínen azt mondta az újságíróknak, hogy a mentési munkálatokat várhatóan szombat végéig befejezik – írja a Mirror. 

 

