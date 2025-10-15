Vaskerítés dőlt egy kisfiúra Budapesten – a szülők feljelentést tesznek

Egy kisfiút kellett kórházba szállítani miután egy vaskerítés zuhant a gyermekre a XXI. kerületben. A kórházban megfigyelés alatt tartják, a szülők feljelentést tesznek.

Fotó: Gé

A kisfiút megfigyelés alá kellett helyezni

Vaskerítés zuhant egy ötéves kisfiúra Budapesten kedd délután a XXI. kerületben egy focipályánál. A gyermeket a szülei vitték kórházba, 24 órás megfigyelés alatt tartják, hogy a súlyos vasszerkezet okozott-e neki belső sérüléseket. - írja a Magyar Nemzet.

A Tények információi szerint a nehéz szerkezetet csak több ember együtt tudta felemelni, és a helyszínt már szerdán megjavították. A kisfiúnak zúzódásai és duzzanatai keletkeztek, többek között az arcán, a karján, a hátán és a derekán. A röntgen- és ultrahangvizsgálatok szerencsére nem mutattak ki komolyabb sérülést.

A gyermek szülei feljelentést tettek, mert úgy vélik, az önkormányzat felelőssége is felmerülhet az esetben. A kerület viszont azt közölte, hogy a kerítést valaki korábban szándékosan megrongálta, ezért történhetett a baleset.