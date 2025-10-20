Most jött: lezuhant egy férfi az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

Sokkoló beleset rázta meg hétfő délelőtt a helyieket, miután leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. Sajtóinformciók szerint a baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett, úgy tudni az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.
Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit
– árulta el Heves vármegyei hírportálnak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.