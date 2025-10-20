Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most jött: lezuhant egy férfi az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

Most jött: lezuhant egy férfi az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

lezuhant
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:09
mentőhelikopteráruházEger
Úgy tudni az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.
N.T.
A szerző cikkei

Sokkoló beleset rázta meg hétfő délelőtt a helyieket, miután leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. Sajtóinformciók szerint a baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett, úgy tudni az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit 

– árulta el Heves vármegyei hírportálnak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu