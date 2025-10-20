Most jött: lezuhant egy férfi az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

Sokkoló beleset rázta meg hétfő délelőtt a helyieket, miután leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. Sajtóinformciók szerint a baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett, úgy tudni az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit

– árulta el Heves vármegyei hírportálnak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.