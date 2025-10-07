Mérgező gáz lepett el egy Fejér vármegyei családi házat, gyermekével a karjában menekült az édesanya

Szerencsére sérülés nélkül úszott meg egy veszélyes helyzetet egy család egy pusztaszabolcsi házban. Mérgező gáz lepte el a házat, menekült az édesanya.

Gyermekével menekült az édesanya a mérgező gáz elől Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Még csak most indult el a fűtés szezon, de már is volt olyan családi ház, ahol ezt követően már meg is szólalt a szén-monoxid érzékelő. Egy családi házban történt az eset október 3-án délután. Nyílt égésterű gázkazán működése közben indult be a riasztó, ami a veszélyes gáz terjedésére figyelmeztette az ottlakókat.

Az ottlakó édesanya azonnal ablakokat nyitott, majd hívta a 112 segélyhívót és kimenekült a házból.

A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók csukott ablakok mellett mérést végeztek és kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A gyors reagálásnak köszönhetően senki sem sérült meg és rosszul sem lett egyikük sem - írja a duol.hu.