Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mérgező gáz lepett el egy Fejér vármegyei családi házat, gyermekével a karjában menekült az édesanya

szén-monoxid
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 10:05
mérgező gázcsaládi ház
A szén-monoxid érzékelő jelezte a bajt.

Szerencsére sérülés nélkül úszott meg egy veszélyes helyzetet egy család egy pusztaszabolcsi házban. Mérgező gáz lepte el a házat, menekült az édesanya.

menekült az édesanya
Gyermekével menekült az édesanya a mérgező gáz elől Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Gyermekével menekült az édesanya

Még csak most indult el a fűtés szezon, de már is volt olyan családi ház, ahol ezt követően már meg is szólalt a szén-monoxid érzékelő. Egy családi házban történt az eset október 3-án délután. Nyílt égésterű gázkazán működése közben indult be a riasztó, ami a veszélyes gáz terjedésére figyelmeztette az ottlakókat.

Az ottlakó édesanya azonnal ablakokat nyitott, majd hívta a 112 segélyhívót és kimenekült a házból.

A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók csukott ablakok mellett mérést végeztek és kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A gyors reagálásnak köszönhetően senki sem sérült meg és rosszul sem lett egyikük sem - írja a duol.hu.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu