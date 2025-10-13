8 éves kislányt kellett mentőhelikopterrel kórházba vinni, borzasztóak a részletek

A meglőtt kislányt a helyszínen ellátták, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították.

A meglőtt kislány a hasán szenvedett súlyos sérülést Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A meglőtt kislányt édesanyja élettársa találta el

Célba lövés közben lőtte hasba élettársa 8 éves kislányát egy 31 éves férfi Ausztriában vasárnap - számolt be róla a Heute - írta a Vaol.hu.

A baleset vasárnap este történt Kaindorfban, körülbelül fél hat körül a ház mögötti területen, ahol a férfi céltáblára lövöldözött, ahol a kislány valahogyan a lövés útjába keveredett. A kislányt a helyszínen azonnal ellátták, majd mentőhelikopterrel szállították a grazi tartományi kórházba.

A férfi légpuskáját a hatóságok lefoglalták, és eljárás indult ellene.