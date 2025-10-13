Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
8 éves kislányt kellett mentőhelikopterrel kórházba vinni, borzasztóak a részletek

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 17:25
férfilövés
Édesanyja élettársa lövöldözött a házak mögötti céltáblákra, amikor a kislány a lövés vonalába keveredett. A meglőtt kislányt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A meglőtt kislányt a helyszínen ellátták, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították.

meglőtt kislány
A meglőtt kislány a hasán szenvedett súlyos sérülést Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A meglőtt kislányt édesanyja élettársa találta el

Célba lövés közben lőtte hasba élettársa 8 éves kislányát egy 31 éves férfi Ausztriában vasárnap - számolt be róla a Heute - írta a Vaol.hu.

A baleset vasárnap este történt Kaindorfban, körülbelül fél hat körül a ház mögötti területen, ahol a férfi céltáblára lövöldözött, ahol a kislány valahogyan a lövés útjába keveredett. A kislányt a helyszínen azonnal ellátták, majd mentőhelikopterrel szállították a grazi tartományi kórházba.

A férfi légpuskáját a hatóságok lefoglalták, és eljárás indult ellene.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
