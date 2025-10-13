8 éves kislányt kellett mentőhelikopterrel kórházba vinni, borzasztóak a részletek

A meglőtt kislányt a helyszínen ellátták, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították.
Célba lövés közben lőtte hasba élettársa 8 éves kislányát egy 31 éves férfi Ausztriában vasárnap - számolt be róla a Heute - írta a Vaol.hu.
A baleset vasárnap este történt Kaindorfban, körülbelül fél hat körül a ház mögötti területen, ahol a férfi céltáblára lövöldözött, ahol a kislány valahogyan a lövés útjába keveredett. A kislányt a helyszínen azonnal ellátták, majd mentőhelikopterrel szállították a grazi tartományi kórházba.
A férfi légpuskáját a hatóságok lefoglalták, és eljárás indult ellene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.