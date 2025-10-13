Egy legenda már nem ébredt fel, fekete szívek lepték el a tehetségkutató sztárjának oldalát

Meghalt Dave Betton – a Britain's Got Talent tehetségkutató sztárja, akit Simon Cowell angol producer is különösen kedvelt. Az énekes 82 éves volt, és valóra váltotta előadói álmait, miközben fiát is inspirálta arra, hogy zenei pályára lépjen.

Elhunyt a tehetségkutató sztárja / Fotó: Matt Botsford / Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Dave 2020-ban szerepelt a műsorban fiával, Deannel, annak ellenére, hogy tíz évvel korábban már visszavonult az énekléstől. Apa és fia Frank Sinatra “That’s Life” című dalát adták elő, ami után álló ovációt kaptak a közönségtől.

Az út a tehetségkutatóig

Dave tinédzserként kezdett énekelni, a neve a harmincas éveiben lett ismert, akkor már profi klubénekes volt. Rendszeresen fellépett Angliában, sőt Ausztráliában, Dél-Afrikában és rövid ideig Las Vegasban is turnézott.

Felesége halála után, körülbelül 15 évvel ezelőtt Dave visszavonult a zenei élettől. Fia, Dean eközben Robbie Williams-imitátorként épített saját karriert. 2020-ban ketten együtt léptek fel a Britain's Got Talentben, ami mindkettőjük számára nagy élmény volt. Dean Betton így emlékezett édesapjára:

Mindig felnéztem apura, ő inspirált, hogy én is énekeljek, még ha elég későn is kezdtem bele. Valódi helyi legenda volt – megtöltötte a klubokat. Azt akartam, hogy átélje a nagy élő tévés fellépés érzését, és amikor ilyen hatalmas visszhangot kaptunk, óriási büszkeséggel töltött el... Elképesztő, mennyien szerették őt.

Dave szerettei körében hunyt el. A Lytham városában található lakóotthonban élt, és rövid betegség után szepszisben halt meg, írja a Mirror. Temetését október 27-én tartják.