Gyászba borultak a szívek Salgótarjánban, meghalt egy kisbaba

Rendőri intézkedés zajlott vasárnap délelőtt Salgótarjánon. Egy bejelentést követően több rendőrautó és egy mentő is érkezett az Acélgyári útra, ahol sokáig helyszíneltek, mert mint kiderült, egy kisbaba hunyt el.
Az eset kapcsán a nool.hu megkereste a mentőszolgálatot, Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője így nyilatkozott a vasárnapi tragédiáról:
A mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg. A körülmények tisztázása a szakértők feladata.
Bár biztosat még nem tudni, a kommentelők információi szerint a baba bölcsőhalál miatt, azaz más néven hirtelen csecsemőhalál szindrómában halt meg. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy hivatalos információ egyelőre nem áll rendelkezésre a történtek körülményeiről.
